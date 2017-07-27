В Норильске нашли всех участниц девичьей драки (видео)

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Полицейские разыскали девушек, устроивших жестокую драку на улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Видео появилось накануне в социальных сетях — в Норильске несколько подростков повалили одну из девочек на асфальт и пинали ее ногами. Инцидентом заинтересовались следователи и полицейские.

Сегодня сотрудники правоохранительных органов выяснили, что все участницы — ученицы местной школы. Драку, во дворе одного из домов по ул. Комсомольской, устроили 19-летняя девушка и ее 17-летняя подруга. Вместе они избили свою ровесницу «по мотивам, связанным с личными неприязненными взаимоотношениями».