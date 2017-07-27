В Норильске нашли всех участниц девичьей драки (видео)
Старшеклассницы и их родители уже дают объяснения в отделе полиции.
Старшеклассницы и их родители уже дают объяснения в отделе полиции.
Полицейские разыскали девушек, устроивших жестокую драку на улице. Об этом рассказали в
Видео появилось накануне в социальных сетях — в Норильске несколько подростков повалили одну из девочек на асфальт и пинали ее ногами. Инцидентом заинтересовались следователи и полицейские.
Сегодня сотрудники правоохранительных органов выяснили, что все участницы — ученицы местной школы. Драку, во дворе одного из домов по ул. Комсомольской, устроили 19-летняя девушка и ее 17-летняя подруга. Вместе они избили свою ровесницу «по мотивам, связанным с личными неприязненными взаимоотношениями».
«В настоящее время девочки и их родители вызваны в отдел по делам несовершеннолетних ОМВД России по Норильску для дачи объяснений и принятия процессуального решения по факту драки», — пояснили в