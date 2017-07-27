Красноярского полицейского, пытавшего человека током, осудили на 4 года

29-летний оперуполномоченный ОУР ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское» и его коллеги расследовали дело о краже ноутбуков со склада предприятия. Чтобы узнать информацию, правоохранители применили в отношении свидетеля психическое и физическое воздействие. Он сдался, и рассказал, кто совершил кражу. Но на этом полицейские не остановились. Они нашли преступника, избили и пытали его током. У обоих мужчин медики зафиксировали синяки и ушибы. Два жестоких полицейских были пойманы сразу, а один четыре года скрывался. Накануне его задержали сотрудники Росгвардии. Мужчину отправят в колонию строго режима на четыре года.