Полицейские Геленджика раскрыли разбойное нападение
Приятный летний вечер закончился для жителя города похищением у него полумиллиона рублей.
Приятный летний вечер закончился для жителя города похищением у него полумиллиона рублей.
С сообщением о разбойном нападении в дежурную часть ОМВД России по Геленджику обратился местный житель.
Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции он рассказал, что выпивал спиртное в кафе, имея при себе крупную сумму денег после продажи квартиры.
На улице на потерпевшего напал неизвестный мужчина, похитил пакет с деньгами (свыше полумиллиона рублей) и скрылся.
Со слов потерпевшего и очевидцев правоохранители составили ориентировку на розыск и задержание предполагаемого преступника, которую передали всем дежурным нарядам полиции.
В ходе
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый арестован. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает