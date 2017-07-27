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10:03 (мск), источник: Югополис

Полицейские Геленджика раскрыли разбойное нападение

Приятный летний вечер закончился для жителя города похищением у него полумиллиона рублей.

С сообщением о разбойном нападении в дежурную часть ОМВД России по Геленджику обратился местный житель.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции он рассказал, что выпивал спиртное в кафе, имея при себе крупную сумму денег после продажи квартиры.

На улице на потерпевшего напал неизвестный мужчина, похитил пакет с деньгами (свыше полумиллиона рублей) и скрылся.

Со слов потерпевшего и очевидцев правоохранители составили ориентировку на розыск и задержание предполагаемого преступника, которую передали всем дежурным нарядам полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города полицейские задержали мужчину, по приметам схожего с разыскиваемым. В отделе полиции 32-летний приезжий из соседней республики сознался в грабеже. Часть денег он успел потратить. При осмотре съемной квартиры подозреваемого полицейские изъяли оставшиеся денежные средства и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый арестован. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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