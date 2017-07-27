В Днестре утонул нетрезвый мужчина
Несчастный случай произошел с 48-летним жителем села.
Несчастный случай произошел с 48-летним жителем села.
Шипка, когда тот находился на отдыхе на Днестра в Григориопольском районе.
Как это обычно бывает, посиделки компании не обошлись без спиртного. Явно взбодрившись от алкоголя мужчина решил пойти поплавать в реку.
Как утверждают очевидцы происшествия до берега мужчина не доплыл всего пять метров, неожиданно ушел под воду и больше не появлялся.
Спасатели проводят поисковые операции, пытаясь найти тело утонувшего, но пока безрезультатно.