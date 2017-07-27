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10:20 (мск), источник: Actualitati.md

В Днестре утонул нетрезвый мужчина

Несчастный случай произошел с 48-летним жителем села.

Шипка, когда тот находился на отдыхе на Днестра в Григориопольском районе.

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Как это обычно бывает, посиделки компании не обошлись без спиртного. Явно взбодрившись от алкоголя мужчина решил пойти поплавать в реку.

Как утверждают очевидцы происшествия до берега мужчина не доплыл всего пять метров, неожиданно ушел под воду и больше не появлялся.

Спасатели проводят поисковые операции, пытаясь найти тело утонувшего, но пока безрезультатно.

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