В Днестре утонул нетрезвый мужчина

Шипка, когда тот находился на отдыхе на Днестра в Григориопольском районе.

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Как это обычно бывает, посиделки компании не обошлись без спиртного. Явно взбодрившись от алкоголя мужчина решил пойти поплавать в реку.

Как утверждают очевидцы происшествия до берега мужчина не доплыл всего пять метров, неожиданно ушел под воду и больше не появлялся.