Алиментщик-таксист, уходя от погони, пытался сбить судебного пристава

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 июля, PrimaMedia.

Алиментщик на автомобиле с опознавательными знаками таксомоторной компании «Максим», уходя от погони, пытался сбить судебного пристава. Теперь нарушителю грозит 10 лет тюрьмы за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УФССП по Приморскому краю.

Судебным приставам удалось выследить алиментщика, задолжавшего своим детям около полумиллиона рублей. К «рабочему месту» нерадивого отца их вывела его сожительница, которая не подозревала, что за ней следуют исполнители закона.

Этого времени судебным приставам хватило на то, чтобы подойти к двери со стороны водителя, предъявить служебное удостоверение, постановление мирового судьи о приводе в суд и попросить прекратить уклонятся от явки в суд.

Для того, чтобы алиментщик, ранее привлекавшийся к административной ответственности в связи с нарушением общественного порядка, вновь не попытался скрыться, судебный пристав встал спереди автомобиля должника, блокировав таким образом дальнейшее движение.

Однако мужчина нажал на газ и попытался поддеть судебного пристава капотом, что вынудило сотрудника Службы, во избежание затягивания под колеса, схватится за выпирающие части автомобиля и повиснуть на капоте. Это обстоятельство не остановило алиментщика, привыкшего «бегать» от собственных детей. Перспектива уголовного наказания за неуплату алиментов подтолкнула его на еще более необдуманные действия.

В результате действий нарушителя судебный пристав упал с капота на проезжую часть и ударился головой. Сам должник, пользуясь тем, что «устранил» преграду, быстро скрылся.