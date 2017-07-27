В Челябинске мужчина напал на сотрудниц МФО
Угрожая пистолетом двоим женщинам, мужчина похитил 12 тысяч рублей.
Угрожая пистолетом двоим женщинам, мужчина похитил 12 тысяч рублей.
Разбойное нападение на офис микрофинансовой организации, расположенного по улице Российской, произошло 16 июня в 10 часов утра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Неизвестный мужчина, вооруженный предметом, похожим на пистолет, зашел в помещение МФО и угрожая 36-ти и 22-летней сотрудницам, потребовал у них деньги. Добычей грабителя стали 12 тысяч рублей. Сейчас полиция разыскивает преступника.
На вид мужчине около 20−25 лет, рост около 165−170 см, худощавого телосложения. Был одет в черную толстовку с капюшоном (под ним — шапка красного цвета) и синие джинсы. На лице — бандана белого цвета, на руках — перчатки, на ногах — темные кроссовки с тремя белыми полосами, по бокам — подошва белого цвета. У грабителя также был рюкзак черного цвета.
Горожан, располагающих какой либо информацией об этом происшествии, просят сообщить по телефону 02 или в дежурную часть отдела полиции «Советский».