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10:19 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске мужчина напал на сотрудниц МФО

Угрожая пистолетом двоим женщинам, мужчина похитил 12 тысяч рублей.

Разбойное нападение на офис микрофинансовой организации, расположенного по улице Российской, произошло 16 июня в 10 часов утра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Челябинску.

Неизвестный мужчина, вооруженный предметом, похожим на пистолет, зашел в помещение МФО и угрожая 36-ти и 22-летней сотрудницам, потребовал у них деньги. Добычей грабителя стали 12 тысяч рублей. Сейчас полиция разыскивает преступника.

На вид мужчине около 20−25 лет, рост около 165−170 см, худощавого телосложения. Был одет в черную толстовку с капюшоном (под ним — шапка красного цвета) и синие джинсы. На лице — бандана белого цвета, на руках — перчатки, на ногах — темные кроссовки с тремя белыми полосами, по бокам — подошва белого цвета. У грабителя также был рюкзак черного цвета.

Горожан, располагающих какой либо информацией об этом происшествии, просят сообщить по телефону 02 или в дежурную часть отдела полиции «Советский».

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