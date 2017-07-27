В Молдове равнодушие врачей чуть не стоило жизни новорожденного

С халатностью врачей столкнулась роженица из Единец Даниела Расу, чей ребенок появился на свет только после кесарева сечения. Малыш родился с проблемами со здоровьем и весом всего в 2 килограмма.

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Вопиющая халатность медиков поставила под угрозу жизнь новорожденного в Единцах.

Ребенку потребовалась срочная помощь, которую смогут оказать только в Бельцах, но для транспортировки обычный автомобиль не пригоден. За помощью паникующие родители обратились в службу Aviasan, которая обладает необходимым транспортом. Однако, в службе экстренной помощи на звонки никто не отвечал.

Как выяснилось позднее, дежурный врач попросту отсутствовал на рабочем месте, а руководство не знало о его месте нахождения.