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10:23 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове равнодушие врачей чуть не стоило жизни новорожденного

Из-за халатности медиков из Единец, жизнь новорожденного была поставлена под серьезную угрозу. По вине отсутствия на рабочем месте одного из медперсонала, ребенок не смог получить вовремя необходимую помощь.

С халатностью врачей столкнулась роженица из Единец Даниела Расу, чей ребенок появился на свет только после кесарева сечения. Малыш родился с проблемами со здоровьем и весом всего в 2 килограмма.

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Вопиющая халатность медиков поставила под угрозу жизнь новорожденного в Единцах.

Ребенку потребовалась срочная помощь, которую смогут оказать только в Бельцах, но для транспортировки обычный автомобиль не пригоден. За помощью паникующие родители обратились в службу Aviasan, которая обладает необходимым транспортом. Однако, в службе экстренной помощи на звонки никто не отвечал.

Как выяснилось позднее, дежурный врач попросту отсутствовал на рабочем месте, а руководство не знало о его месте нахождения.

Необходимой услуги ребенок дождался лишь к вечеру дня обращения.

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