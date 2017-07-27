Пожар в ростовском СНТ «Импульс»: есть пострадавшие
В Октябрьском районе Ростова на ул. 2-я Воробьиная (СНТ «Импульс»), произошёл пожар. По информации МЧС России по Ростовской области, горел частный дом.
В Октябрьском районе Ростова на ул. 2-я Воробьиная (СНТ «Импульс»), произошёл пожар. По информации МЧС России по Ростовской области, горел частный дом.
Площадь возгорания составила 6 кв. м. В результате пожара и сильного задымления пострадали люди. Для ликвидации огня от МЧС привлекались 9 человек личного состава и две единицы техники.