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10:52 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Пожар в ростовском СНТ «Импульс»: есть пострадавшие

В Октябрьском районе Ростова на ул. 2-я Воробьиная (СНТ «Импульс»), произошёл пожар. По информации МЧС России по Ростовской области, горел частный дом.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Площадь возгорания составила 6 кв. м. В результате пожара и сильного задымления пострадали люди. Для ликвидации огня от МЧС привлекались 9 человек личного состава и две единицы техники.

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