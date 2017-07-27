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11:12 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Самолет в Нижний Новгород совершил экстренную посадку в Москве

Пилот принял решение об экстренной посадке в связи с возникшей неисправностью.

Самолет из Москвы в Нижний Новгород совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает «Политика сегодня».

Вечером 26 июля пассажирский самолет, совершавший рейс Москва — Нижний Новгород, запросил экстренную посадку уже через несколько минут после вылета из аэропорта Шереметьево.

Пилот принял решение об экстренной посадке в связи с возникшей неисправностью. Точную причину инцидента предстоит установить специалистам. Посадка прошла успешно.

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