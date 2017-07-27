Самолет в Нижний Новгород совершил экстренную посадку в Москве
Пилот принял решение об экстренной посадке в связи с возникшей неисправностью.
Пилот принял решение об экстренной посадке в связи с возникшей неисправностью.
Самолет из Москвы в Нижний Новгород совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает «Политика сегодня».
Вечером 26 июля пассажирский самолет, совершавший рейс Москва — Нижний Новгород, запросил экстренную посадку уже через несколько минут после вылета из аэропорта Шереметьево.
Пилот принял решение об экстренной посадке в связи с возникшей неисправностью. Точную причину инцидента предстоит установить специалистам. Посадка прошла успешно.