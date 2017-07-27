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11:07 (мск), источник: dostup1.ru

Задержан драчун, разбивший голову известному музыканту в Челябинске

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали 24-летнего челябинца, отправившего в реанимацию солиста филармонии, — парню грозит до восьми лет лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Сотрудники полиции отдела полиции «Советский» установили всех участников конфликта, произошедшего ночью 24 июля на улице Цвиллинга. За причинение тяжкого вреда здоровью известному челябинскому музыканту задержан ранее не судимый 24-летний горожанин. Парень водворен в изолятор временного содержания.

Возбуждено дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Драчуну грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, конфликт между незнакомцами начался из-за девушки, которая плакала, сидя на бордюре. Компания музыканта попыталась ей помочь и вызвать такси, когда к ним подбежали молодые люди спортивного телосложения. Один из них без разговоров ударил 29-летнего аккордиониста и дирижера, который упал, ударившись головой об асфальт. Музыкант оказался в реанимации, вместо того, чтобы попасть на собственную свадьбу, которая сорвалась.

Ольга Плеханова.

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