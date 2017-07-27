Задержан драчун, разбивший голову известному музыканту в Челябинске

Напомним, конфликт между незнакомцами начался из-за девушки, которая плакала, сидя на бордюре. Компания музыканта попыталась ей помочь и вызвать такси, когда к ним подбежали молодые люди спортивного телосложения. Один из них без разговоров ударил 29-летнего аккордиониста и дирижера, который упал, ударившись головой об асфальт. Музыкант оказался в реанимации, вместо того, чтобы попасть на собственную свадьбу, которая сорвалась.