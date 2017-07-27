Задержан драчун, разбивший голову известному музыканту в Челябинске
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Полицейские задержали 24-летнего челябинца, отправившего в реанимацию солиста филармонии, — парню грозит до восьми лет лишения свободы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Сотрудники полиции отдела полиции «Советский» установили всех участников конфликта, произошедшего ночью 24 июля на улице Цвиллинга. За причинение тяжкого вреда здоровью известному челябинскому музыканту задержан ранее не судимый 24-летний горожанин. Парень водворен в изолятор временного содержания.
Возбуждено дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Драчуну грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, конфликт между незнакомцами начался
Ольга Плеханова.