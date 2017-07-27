В Уфе неадекватный пациент напал на фельдшера скорой помощи

Все случилось в минувшую среду, 26 июля. Бригаде медиков скорой помощи передали информацию по рации, что пациент ждет их на улице Кирова. Якобы мужчине стало плохо.

На месте эскулапы выяснили, что больной нетрезв, впрочем как и его товарищ, который и позвонил в скорую. Однако осмотреть пациента оказалось сложно. Он стал агрессировать. В итоге со всей силы ударил женщину фельдшера кулаком по голове. По предварительным данным, у медика диагностировали сотрясение мозга.