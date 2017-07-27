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11:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе неадекватный пациент напал на фельдшера скорой помощи

Пострадавший медик написала заявление в полицию.

Все случилось в минувшую среду, 26 июля. Бригаде медиков скорой помощи передали информацию по рации, что пациент ждет их на улице Кирова. Якобы мужчине стало плохо.

На месте эскулапы выяснили, что больной нетрезв, впрочем как и его товарищ, который и позвонил в скорую. Однако осмотреть пациента оказалось сложно. Он стал агрессировать. В итоге со всей силы ударил женщину фельдшера кулаком по голове. По предварительным данным, у медика диагностировали сотрясение мозга.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МВД Башкирии, медик написала заявление на своего обидчика.

— 26 июля вечером поступило заявление в отдел полиции № 10. Сейчас по данному факту проводится проверка. Личность нападавшего устанавливается, — уточнил руководитель пресс-службы республиканского МВД Максим Родионов.

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