Снаряды времён Великой Отечественной войны обнаружены возле Эльтона.

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области в результате проведённых мероприятий вблизи государственной границы РФ в районе озера Эльтон на территории Палласовского района Волгоградской области обнаружены 4 снаряда калибра 45 мм времён Великой Отечественной войны.

Обнаруженные снаряды установленным порядком переданы в отдел МВД России по Палласовскому району Волгоградской области, сообщили ВДТВ в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области.

Напомним, Эльтон был известен ещё во времена Ивана Грозного. Как раз тогда здесь началась добыча соли. Потом она превратилась в промышленную добычу и оставалась такой до 1865 года. А с 1865 года государственная разработка месторождения была остановлена и отдана в руки частных предпринимателей. И именно в эту пору Эльтон стал курортом. Кстати, изначально он назывался «Алтан-Нор», что в переводе с казахского значит Золотое дно. А современное название озеро получило в 1741 году, когда Астраханский губернатор Татищев пригласил на озеро английского морского капитана Эльтона, который его исследовал, а заодно и увековечил тут своё имя.

В 1942—1943 годах во время Великой Отечественной войны недалеко от озера Эльтон располагался полевой аэродром. А над самим озером нередко происходили воздушные бои советских и фашистских истребителей и бомбардировщиков. Так, 2 октября 1942 два наших самолёта совершали патрульный полёт в районе села Житкур и озера Эльтон. Неожиданно в небе им встретились 12 фашистских Юнкерсов. Наши лётчики смело атаковали их. Спасаясь, фашисты сбросили смертоносный груз в поле. В этом бою был сбит немецкий истребитель Мессершмитт из группы, прикрывавшей бомбардировщиков.