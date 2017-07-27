Снаряды времён Великой Отечественной войны обнаружены возле Эльтона
Снаряды времён Великой Отечественной войны обнаружены возле Эльтона.
Снаряды времён Великой Отечественной войны обнаружены возле Эльтона.
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области в результате проведённых мероприятий вблизи государственной границы РФ в районе озера Эльтон на территории Палласовского района Волгоградской области обнаружены 4 снаряда калибра 45 мм времён Великой Отечественной войны.
Обнаруженные снаряды установленным порядком переданы в отдел МВД России по Палласовскому району Волгоградской области, сообщили ВДТВ в
Напомним, Эльтон был известен ещё во времена Ивана Грозного. Как раз тогда здесь началась добыча соли. Потом она превратилась в промышленную добычу и оставалась такой до 1865 года. А с 1865 года государственная разработка месторождения была остановлена и отдана в руки частных предпринимателей. И именно в эту пору Эльтон стал курортом. Кстати, изначально он назывался «Алтан-Нор», что в переводе с казахского значит Золотое дно. А современное название озеро получило в 1741 году, когда Астраханский губернатор Татищев пригласил на озеро английского морского капитана Эльтона, который его исследовал, а заодно и увековечил тут своё имя.
В 1942—1943 годах во время Великой Отечественной войны недалеко от озера Эльтон располагался полевой аэродром. А над самим озером нередко происходили воздушные бои советских и фашистских истребителей и бомбардировщиков. Так, 2 октября 1942 два наших самолёта совершали патрульный полёт в районе села Житкур и озера Эльтон. Неожиданно в небе им встретились 12 фашистских Юнкерсов. Наши лётчики смело атаковали их. Спасаясь, фашисты сбросили смертоносный груз в поле. В этом бою был сбит немецкий истребитель Мессершмитт из группы, прикрывавшей бомбардировщиков.
А 7 октября 1942 года на этом месте 24 фашисткских Юнкерса разбомбили беззащитный эшелон с семьями металлургов двух Сталинградских заводов. Были уничтожены более тысячи ни в чём неповинных людей. В память о погибших в Волгоградской степи, на границе с Казахстаном, установлен обелиск.