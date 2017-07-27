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11:06 (мск), источник: Новый Калининград

На Емельянова водитель «Тойоты» насмерть сбил 37-летнего мужчину

ДТП произошло в ночь со среды на четверг.

В Калининграде ночью на улице Емельянова произошло ДТП, результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в четверг.

В 00:05 на улице Емельянова в районе дома № 223 61-летний водитель «Тойоты» допустил наезд на 37-летнего мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

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