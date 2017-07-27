На Емельянова водитель «Тойоты» насмерть сбил 37-летнего мужчину
ДТП произошло в ночь со среды на четверг.
ДТП произошло в ночь со среды на четверг.
В Калининграде ночью на улице Емельянова произошло ДТП, результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В 00:05 на улице Емельянова в районе дома № 223 61-летний водитель «Тойоты» допустил наезд на 37-летнего мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного пешехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в машине скорой помощи.