Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд
Как увеличить площадь квартиры на треть
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Результаты липосакции: Анохина показала тело в бикини
СМИ: США нашли новый способ для поиска подлодок РФ
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Анна Семенович наслаждается отдыхов в чёрном бикини - СМИ
СМИ раскрыли причины расстрела бойцов АТО в Днепре
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
12:05 (мск), источник: Nur.kz

Полицейским ВКО пришлось стрелять в авто пьяного мужчины

В Аягозе сотрудникам дорожной полиции пришлось несколько раз выстрелить по колесам иномарки 64-летнего мужчины.

В Аягозе сотрудники дорожной полиции потребовали водителя иномарки остановиться, на что тот прибавил ходу и попытался скрыться. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось несколько раз выстрелить по колесам иномарки. Как выяснилось, водитель был сильно пьян, сообщает YK-avto.kz.

Читайте также
Дерзкий побег рядом с судом совершил задержанный мужчина в Алматы

По информации ДВД ВКО, инцидент произошел вечером 26 июля на выезде из Аягоза.

«Сотрудники экипажа взвода дорожно-патрульной полиции Аягозского РОВД заметили на дороге автомобиль “Mazda 323”, который сильно вилял на прямом отрезке пути. Полицейские потребовали автомобилиста остановиться, на что водитель иномарки только прибавил ходу и попытался скрыться от сотрудников по проселочной дороге. В ходе преследования патрульным пришлось применить табельное оружие. После двух выстрелов по задним колесам, машина нарушителя остановилась», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как показала экспертиза, находившийся за рулем 64-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

«Во время задержания он оказал сопротивление: дважды пнул сотрудника полиции и порвал на нем форменное обмундирование. Мужчину доставили в изолятор временного содержания. В отношении него начато расследование по статье 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти», — добавили в ДВД ВКО.

Вместе с тем, нарушителя привлекут к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мама Сейфуллина Жолбарыса зажигательно станцевала с молодой снохой (фото, видео)
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Сборная Бразилии начала изучать русский язык перед ЧМ-2018
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
В России хотят возродить советскую систему водителей-профи В правительство внесен подготовленный Министерством транспорта законопроект, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь