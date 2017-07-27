Полицейским ВКО пришлось стрелять в авто пьяного мужчины
В Аягозе сотрудникам дорожной полиции пришлось несколько раз выстрелить по колесам иномарки 64-летнего мужчины.
В Аягозе сотрудникам дорожной полиции пришлось несколько раз выстрелить по колесам иномарки 64-летнего мужчины.
В Аягозе сотрудники дорожной полиции потребовали водителя иномарки остановиться, на что тот прибавил ходу и попытался скрыться. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось несколько раз выстрелить по колесам иномарки. Как выяснилось, водитель был сильно пьян, сообщает
По информации ДВД ВКО, инцидент произошел вечером 26 июля на выезде из Аягоза.
«Сотрудники экипажа взвода
Как показала экспертиза, находившийся за рулем 64-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
«Во время задержания он оказал сопротивление: дважды пнул сотрудника полиции и порвал на нем форменное обмундирование. Мужчину доставили в изолятор временного содержания. В отношении него начато расследование по статье 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти», — добавили в ДВД ВКО.
Вместе с тем, нарушителя привлекут к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.