Полицейским ВКО пришлось стрелять в авто пьяного мужчины

В Аягозе сотрудники дорожной полиции потребовали водителя иномарки остановиться, на что тот прибавил ходу и попытался скрыться. Чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось несколько раз выстрелить по колесам иномарки. Как выяснилось, водитель был сильно пьян, сообщает YK-avto. kz.

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По информации ДВД ВКО, инцидент произошел вечером 26 июля на выезде из Аягоза.

«Сотрудники экипажа взвода дорожно-патрульной полиции Аягозского РОВД заметили на дороге автомобиль “Mazda 323”, который сильно вилял на прямом отрезке пути. Полицейские потребовали автомобилиста остановиться, на что водитель иномарки только прибавил ходу и попытался скрыться от сотрудников по проселочной дороге. В ходе преследования патрульным пришлось применить табельное оружие. После двух выстрелов по задним колесам, машина нарушителя остановилась», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как показала экспертиза, находившийся за рулем 64-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

«Во время задержания он оказал сопротивление: дважды пнул сотрудника полиции и порвал на нем форменное обмундирование. Мужчину доставили в изолятор временного содержания. В отношении него начато расследование по статье 380 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти», — добавили в ДВД ВКО.