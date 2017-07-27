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11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал 60-летний Фарид Шайхинуров, сбежавший из больницы

Недалеко от госпиталя нашли его мобильный телефон.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал 60-летний Фарид Шайхинуров: мужчина ушел из больницы № 6 24 июля около 18 часов дня. Как сообщили родственники пропавшего, направился он в сторону округа Галле, там же нашли его мобильный телефон. Сам он проживает по улице Кольцевая. Куда мужчина мог пойти — неизвестно.

Приметы: рост средний, глаза карие.

Если у вас или ваших знакомых есть достоверная информация о местонахождении пропавшего, необходимо позвонить по телефонам:

  • 8 967−730−58−98 — Гульнара.
  • 8 927−349−11−31 — Флюза.
  • 8 987−471−22−30 — Фануза.
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