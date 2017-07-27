В Уфе пропал 60-летний Фарид Шайхинуров, сбежавший из больницы
Недалеко от госпиталя нашли его мобильный телефон.
Недалеко от госпиталя нашли его мобильный телефон.
В Уфе пропал 60-летний Фарид Шайхинуров: мужчина ушел из больницы № 6 24 июля около 18 часов дня. Как сообщили родственники пропавшего, направился он в сторону округа Галле, там же нашли его мобильный телефон. Сам он проживает по улице Кольцевая. Куда мужчина мог пойти — неизвестно.
Приметы: рост средний, глаза карие.
Если у вас или ваших знакомых есть достоверная информация о местонахождении пропавшего, необходимо позвонить по телефонам: