Жителя Ростовской области заподозрили в мошенничестве с маткапиталом
В Ростовской области в отношении местного жителя возбудили дело за мошенничество с материнским капиталом на 400 тыс. рублей.
В Ростовской области в отношении местного жителя возбудили дело за мошенничество с материнским капиталом на 400 тыс. рублей.
По версии следствия, 32-летний мужчина знал, что его семья получила государственный сертификат на материнский капитал на сумму 400 тыс. рублей. После чего он за сумму намного ниже, чем та, которая могла быть предоставлена по сертификату купил часть дома в поселке Кермек.
«Однако в пенсионный фонд он представил документы подтверждающие совершение покупки стоимостью равной все социальной выплате. После того как деньги были перечислены, подозреваемый 100 тыс. рублей передал продавцу, а остальные присвоил и распорядился по своему усмотрению», — сообщает
По факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничества при получении выплат). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль.