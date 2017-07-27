СКР: Более 1 тысячи свидетелей допросили по делу о «распиле» земель в Иркутском районе
Порядка 50-ти различных экспертиз провели при расследовании уголовного дела.
Порядка 50-ти различных экспертиз провели при расследовании уголовного дела.
Свыше 1 тысячи свидетелей допрошено по уголовному дело о земельных махинациях в Иркутском районе, фигурантами которого являются
По словам следователя, объем работ увеличился в связи с объединением в одно производство нескольких уголовных дел. Материалы составляют не один и не два тома.
— Расследование уголовного дела находится на стадии предварительного следствия. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. В частности, к уголовному делу, которое изначально было возбуждено в 2014 году, были присоединены дополнительные эпизоды преступной деятельности по ст. 159, ст. 174 прим. 1 УК РФ. В настоящее время осуществляется сбор доказательств, закрепление, устранение противоречий в показаниях между обвиняемыми, подозреваемыми, проведение очных ставок. Стадия предварительного следствия идет полным ходом, — отметил следователь.
Андрей Скосырский рассказал, что с учетом троих обвиняемых ознакомление с материалами дела будет долгим.
— Обвиняемый Геевский на территорию Иркутской области прибыл. Изначально в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сейчас она продлена. Обвиняемый Наумов находится под подпиской о невыезде. Обвиняемый Такаландзе — в розыске, — рассказал он.
При проведении экспертиз и сборе доказательств следователям приходилось работать со старыми документами, еще 90-х годов.
Напомним, обыски по делу «лыжни ИрГАУ» проводились в августе 2014 года в администрации Иркутского района и вузе, а также в фирме
После обысков в администрации Иркутского района задержали тогдашнего мэра Игоря Наумова. По версии следствия, действия главы муниципалитета нанесли материальный ущерб Российской Федерации в 15 млн рублей. Тогда же в отношении Наумова было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).
Фактом выделения федеральной земли под ДНТ заинтересовалась прокуратура Иркутской области. В результате надзорное ведомство опротестовало выделение земли под 12 ДНТ.
В январе 2017 года следователями в отношении Олега Геевского было возбуждено три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за незаконное приобретении прав на земельные участки, принадлежащие собственности РФ, а также в постоянном (бессрочном) пользовании ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» через получение дачными некоммерческими товариществами, в том числе ДНТ «Мысовое» и ДНТ «Дубрава», которые могли быть совершены в составе организованной группы с бывшим ректором ФГБОУ ВПО «ИрГСХА» Геннадием Такаландзе, бывшим мэром Иркутского районного муниципального образования Игорем Наумовым и иными лицами с использованием ими своего служебного положения в особо крупном размере.
В начале июля Кировский районный суд Иркутска продлил до 8 октября срок домашнего ареста бывшему депутату Думы Иркутска Олегу Геевскому. Судом также сохранены ранее возложенные обязанности и запреты в отношении него.