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11:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СКР: Более 1 тысячи свидетелей допросили по делу о «распиле» земель в Иркутском районе

Порядка 50-ти различных экспертиз провели при расследовании уголовного дела.

Источник: IrkutskMedia.ru

Свыше 1 тысячи свидетелей допрошено по уголовному дело о земельных махинациях в Иркутском районе, фигурантами которого являются экс-мэр муниципалитета Игорь Наумов, бывший ректор сельскохозяйственного вуза Геннадий Такаландзе и экс-депутат Думы Иркутска Олег Геевский. В рамках расследования дела проверены данные о 500 участках на общей площади 200 га в 12-ти дачных некоммерческих товариществах, проведено примерно 50 экспертиз, в том числе геодезические, оценочные, лингвистические, технические. Об этом рассказал корр. ИА IrkutskMedia следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию ОВД СУ СКР по Иркутской области Андрей Скосырский.

По словам следователя, объем работ увеличился в связи с объединением в одно производство нескольких уголовных дел. Материалы составляют не один и не два тома.

— Расследование уголовного дела находится на стадии предварительного следствия. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. В частности, к уголовному делу, которое изначально было возбуждено в 2014 году, были присоединены дополнительные эпизоды преступной деятельности по ст. 159, ст. 174 прим. 1 УК РФ. В настоящее время осуществляется сбор доказательств, закрепление, устранение противоречий в показаниях между обвиняемыми, подозреваемыми, проведение очных ставок. Стадия предварительного следствия идет полным ходом, — отметил следователь.

Андрей Скосырский рассказал, что с учетом троих обвиняемых ознакомление с материалами дела будет долгим.

— Обвиняемый Геевский на территорию Иркутской области прибыл. Изначально в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сейчас она продлена. Обвиняемый Наумов находится под подпиской о невыезде. Обвиняемый Такаландзе — в розыске, — рассказал он.

При проведении экспертиз и сборе доказательств следователям приходилось работать со старыми документами, еще 90-х годов.

Напомним, обыски по делу «лыжни ИрГАУ» проводились в августе 2014 года в администрации Иркутского района и вузе, а также в фирме экс-депутата Думы Иркутска Олега Геевского, сын которого являлся одним из собственников нескольких участков в ДНТ «Мысовое».

После обысков в администрации Иркутского района задержали тогдашнего мэра Игоря Наумова. По версии следствия, действия главы муниципалитета нанесли материальный ущерб Российской Федерации в 15 млн рублей. Тогда же в отношении Наумова было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

Фактом выделения федеральной земли под ДНТ заинтересовалась прокуратура Иркутской области. В результате надзорное ведомство опротестовало выделение земли под 12 ДНТ.

В январе 2017 года следователями в отношении Олега Геевского было возбуждено три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за незаконное приобретении прав на земельные участки, принадлежащие собственности РФ, а также в постоянном (бессрочном) пользовании ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» через получение дачными некоммерческими товариществами, в том числе ДНТ «Мысовое» и ДНТ «Дубрава», которые могли быть совершены в составе организованной группы с бывшим ректором ФГБОУ ВПО «ИрГСХА» Геннадием Такаландзе, бывшим мэром Иркутского районного муниципального образования Игорем Наумовым и иными лицами с использованием ими своего служебного положения в особо крупном размере.

В начале июля Кировский районный суд Иркутска продлил до 8 октября срок домашнего ареста бывшему депутату Думы Иркутска Олегу Геевскому. Судом также сохранены ранее возложенные обязанности и запреты в отношении него.

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