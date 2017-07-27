Челябинский экс-следователь останется под арестом до сентября
ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля, ФедералПресс. Челябинский областной суд отказался изменить меру пресечения Александру Козлову. Бывший следователь останется под стражей до 10 сентября, передает
ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля, ФедералПресс. Челябинский областной суд отказался изменить меру пресечения Александру Козлову. Бывший следователь останется под стражей до 10 сентября, передает
Защита просила отпустить Козлова под домашний арест или залог в размере 1 миллиона рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что Александр Козлов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности 10 июля. Вскоре в отношении него возбудили уголовное дело по подозрению в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере. Кто именно готовил «подношение», официально следственные органы не сообщают.
Александр Козлов свою вину не признал. На заседании по делу об избрании меры пресечения следователь и прокурор привели несколько весомых аргументов в пользу ареста.
Адвокат Александра Козлова парировал тем, что показания свидетелей уже записаны, соответственно, влиять на них уже бессмысленно. Также следователь и прокурор отметили, что фигурант дела о покушении на получение взятки имеет опыт
Обвинение заявило также, что Козлов отказался от записи своего голоса для проведения анализа его звучания, но защита в ответ напомнила о наличии видеозаписи допроса подозреваемого, на которой отчетливо слышен его голос.
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