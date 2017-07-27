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11:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинский экс-следователь останется под арестом до сентября

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля, ФедералПресс. Челябинский областной суд отказался изменить меру пресечения Александру Козлову. Бывший следователь останется под стражей до 10 сентября, передает пресс-служба облсуда.

Защита просила отпустить Козлова под домашний арест или залог в размере 1 миллиона рублей.

«ФедералПресс» напоминает, что Александр Козлов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности 10 июля. Вскоре в отношении него возбудили уголовное дело по подозрению в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере. Кто именно готовил «подношение», официально следственные органы не сообщают.

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Александр Козлов свою вину не признал. На заседании по делу об избрании меры пресечения следователь и прокурор привели несколько весомых аргументов в пользу ареста. Во-первых, подозреваемый обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, «которое носит дерзкий, беспринципный характер». Во-вторых, по убеждению стороны обвинения, бывший сотрудник силовых структур имеет доступ к персональным данным свидетелей и может оказать на них давление, и те уже говорили о своих опасениях на этот счет.

Адвокат Александра Козлова парировал тем, что показания свидетелей уже записаны, соответственно, влиять на них уже бессмысленно. Также следователь и прокурор отметили, что фигурант дела о покушении на получение взятки имеет опыт оперативно-следственной работы и может использовать его, чтобы избежать наказания, что имеет доступ к документации, которую может использовать в своих интересах. На это защитник сообщил, что в этих обвинениях нет конкретики.

Обвинение заявило также, что Козлов отказался от записи своего голоса для проведения анализа его звучания, но защита в ответ напомнила о наличии видеозаписи допроса подозреваемого, на которой отчетливо слышен его голос.

Еще экс-правоохранителю припомнили его недавнее административное дело, когда он был лишен права управления транспортным средством за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Из всего этого следствие сделало вывод, что их бывший коллега может продолжить свою преступную деятельность и помешает объективному расследованию его дела, если останется на свободе.

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