В Златоусте водитель перевернувшегося бетоновоза оказался зажатым в машине

В Златоусте спасатели доставали водителя из опрокинувшегося бетоновоза, сообщают в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

ДТП произошло 26 июля на перекрёстке улиц Грибоедова и 40 лет Победы. Водитель врезался в ограждение, которую в народе называют «стеной плача». В результате аварии бетоновоз перевернулся на бок, мазут разлился по дороге.

«Водитель оказался зажатым внутри салона. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали его и передали медикам», — рассказывают в ведомстве.