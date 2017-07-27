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11:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Златоусте водитель перевернувшегося бетоновоза оказался зажатым в машине

Мазут разлился по дороге.

В Златоусте спасатели доставали водителя из опрокинувшегося бетоновоза, сообщают в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

ДТП произошло 26 июля на перекрёстке улиц Грибоедова и 40 лет Победы. Водитель врезался в ограждение, которую в народе называют «стеной плача». В результате аварии бетоновоз перевернулся на бок, мазут разлился по дороге.

«Водитель оказался зажатым внутри салона. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали его и передали медикам», — рассказывают в ведомстве.

По словам спасателей, на этом участке дороги часто происходят дорожные аварии.

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