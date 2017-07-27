В Златоусте водитель перевернувшегося бетоновоза оказался зажатым в машине
Мазут разлился по дороге.
Мазут разлился по дороге.
В Златоусте спасатели доставали водителя из опрокинувшегося бетоновоза, сообщают в
ДТП произошло 26 июля на перекрёстке улиц Грибоедова и 40 лет Победы. Водитель врезался в ограждение, которую в народе называют «стеной плача». В результате аварии бетоновоз перевернулся на бок, мазут разлился по дороге.
«Водитель оказался зажатым внутри салона. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали его и передали медикам», — рассказывают в ведомстве.
По словам спасателей, на этом участке дороги часто происходят дорожные аварии.