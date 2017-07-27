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11:24 (мск), источник: Югополис

На Кубани задержан криминальный авторитет

Совместное задержание провели сотрудники МВД России и регионального главка полиции.

56-летний ранее неоднократно судимый местный житель был задержан в одном из ресторанов Горячего Ключа при проверке оперативной информации.

При личном досмотре у подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли полимерный пакет с героином массой 0,52 гр. В ходе опроса задержанный подтвердил полицейским, что является так называемым вором в законе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Ему грозит до трех лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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