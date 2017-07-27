На Кубани задержан криминальный авторитет

56-летний ранее неоднократно судимый местный житель был задержан в одном из ресторанов Горячего Ключа при проверке оперативной информации.

При личном досмотре у подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли полимерный пакет с героином массой 0,52 гр. В ходе опроса задержанный подтвердил полицейским, что является так называемым вором в законе.