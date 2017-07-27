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11:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области школьник на мопеде сбил 9-летнюю девочку

В результате ДТП оба ребенка были доставлены в больницу.

14-летний подросток на мопеде сбил 9-летнюю девочку в Октябрьском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 17:30 в среду, 26 июля, 14-летний водитель мопеда «Сабур» ехал по улице Краснознаменской в сторону улицы Набережной. Напротив дома № 22 он не выбрал безопасную скорость движения и сбил внезапно выбежавшую на дорогу 9-летнюю школьницу.

В результате ДТП оба ребенка с травмами были доставлены в больницу.

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