В Волгоградской области школьник на мопеде сбил 9-летнюю девочку

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 17:30 в среду, 26 июля, 14-летний водитель мопеда «Сабур» ехал по улице Краснознаменской в сторону улицы Набережной. Напротив дома № 22 он не выбрал безопасную скорость движения и сбил внезапно выбежавшую на дорогу 9-летнюю школьницу.