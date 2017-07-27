Пропавшую в Сатке 15-летнюю девушку ищут в гаражном кооперативе
Его оцепила полиция.
Его оцепила полиция.
В Сатке четвертые сутки ищут 15-летнюю Василину Мухаметову. 27 июля 2017 года полиция вскрывает гаражи, около которых могла проходить девочка, передает «Уралинформбюро».
Как сообщают в соцсетях местные жители, гаражный кооператив на Бакальской оцепили еще накануне вечером. Людей настоятельно просят не мешать полиции и дождаться официальной информации, которая появится во второй половине дня.
Василина пропала 24 июля по дороге из поликлиники. Возбуждено уголовное дело об убийстве.