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11:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пропавшую в Сатке 15-летнюю девушку ищут в гаражном кооперативе

Его оцепила полиция.

Источник: УралИнформБюро

В Сатке четвертые сутки ищут 15-летнюю Василину Мухаметову. 27 июля 2017 года полиция вскрывает гаражи, около которых могла проходить девочка, передает «Уралинформбюро».

Как сообщают в соцсетях местные жители, гаражный кооператив на Бакальской оцепили еще накануне вечером. Людей настоятельно просят не мешать полиции и дождаться официальной информации, которая появится во второй половине дня.

Василина пропала 24 июля по дороге из поликлиники. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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