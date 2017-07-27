Турист из Вологды застрял на скале в районе Тихой бухты
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). Спасатели Феодосийского отряда «Крым-СПАС» эвакуировали мужчину со скалы в районе Тихой бухты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). Спасатели Феодосийского отряда «Крым-СПАС» эвакуировали мужчину со скалы в районе Тихой бухты.
Как сообщили в
На помощь туристу немедленно выехала группа спасателей.
«По прибытии к месту стало известно, что 21-летний мужчина, житель Вологды, недооценив сложность рельефа на местности, решил совершить пешее восхождение. В результате этого оказался на осыпном скальном уступе. Спуститься самостоятельно не представлялось возможным», — рассказали спасатели.
С помощью альпинистского снаряжения молодого человека эвакуировали в безопасное место у подножья горы. В медицинской помощи он не нуждался.
По словам спасателей, излишняя самоуверенность в своих силах и неадекватная оценка ландшафтных условий может привести к трагичным последствиям. Всего с начала года сотрудниками «Крым-СПАС» было проведено 148