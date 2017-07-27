Турист из Вологды застрял на скале в районе Тихой бухты

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, сообщение о происшествии в службу спасения поступило накануне вечером.

На помощь туристу немедленно выехала группа спасателей.

«По прибытии к месту стало известно, что 21-летний мужчина, житель Вологды, недооценив сложность рельефа на местности, решил совершить пешее восхождение. В результате этого оказался на осыпном скальном уступе. Спуститься самостоятельно не представлялось возможным», — рассказали спасатели.

С помощью альпинистского снаряжения молодого человека эвакуировали в безопасное место у подножья горы. В медицинской помощи он не нуждался.