На Кубани в аварию попал автобус с детьми из Крыма. Погибли четыре человека

Дорожная трагедия, сообщает пресс-служба краснодарского управления МВД, случилась в районе поселка Ильич Темрюкского района близ Керченской переправы. 32-летний водитель ВАЗ-21111 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом Mercedes, который, в свою очередь, столкнулся с припаркованными на обочине грузовиками.

В момент аварии в автобусе кроме водителя находились 32 пассажира. В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля и 47-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены восемь пассажиров автобуса, — отмечают в ведомстве. Сейчас на месте ДТП работают специалисты различных ведомств: устанавливают обстоятельства произошедшего.