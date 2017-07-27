На Кубани в аварию попал автобус с детьми из Крыма. Погибли четыре человека
Авария произошла сегодня около 5.30 утра. Автобус с детьми из Крыма направлялся в Анапу.
Авария произошла сегодня около 5.30 утра. Автобус с детьми из Крыма направлялся в Анапу.
Дорожная трагедия, сообщает
В момент аварии в автобусе кроме водителя находились 32 пассажира. В результате дорожного происшествия на месте погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля и 47-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение были доставлены восемь пассажиров автобуса, — отмечают в ведомстве. Сейчас на месте ДТП работают специалисты различных ведомств: устанавливают обстоятельства произошедшего.