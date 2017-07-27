В Караганде при странных обстоятельствах умер 20-летний парень

23 июля ночью в Караганде умер Ардак Жумкешов. Его мать считает, что к гибели парня причастны сотрудники полиции, передает Zakon.kz.

Как и многие, в последнее время, мать погибшего Меруерт Жумкешова пытается привлечь внимание общественности к своей беде посредством соцсетей.

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«…Ардак был моей гордостью! Соседи, мои коллеги, родственники всегда говорили, какой у меня воспитанный, вежливый и добрый мальчик. 23 июля 2017 года поздно ночью его жизнь трагический оборвалась. В его комнате на компьютерном столе была найдена предсмертная записка. Где мой мальчик обвиняет работников полиции: начальника уголовного розыска и четырех оперуполномоченных 14 микрорайона Октябрьского района в своей смерти. Записка была написана рукой Ардака. В полиции пытались донести до меня всякие версии: суицид, разборки, драку, даже дали подписать документ, что я не сделаю повторную судмедэкспертизу воспользовавшись моим состоянием…», — пишет женщина.

Тело ее сына с огнестрельным ранением нашли в районе гаражей 14 микрорайона, машина Ардака была на стоянке в Михайловке. Ни сотового телефона, ни ключей при нем не было.

«…Быстро состряпали уголовное дело против моего сына Ардака. Моя мама лично видела тело моего сына. Тело его было все в синяках и кровоподтеках, его зверски избили выстрелили в упор в сердце, стреляли наверняка Чем мой сын Ардак заслужил такую страшную смерть? Чего хотели работники полиции от моего сына? Его тело подбросили в район гаражей. Я как мать требую справедливого наказания убийц моего сына! В полиции хотят замять дело по быстрому, потому что полетят многие со своих насиженных должностей!», — рассказала дальше Меруерт Жумкешова.

«Вот та самая записка, где мой сын Жумкешов Ардак собственной рукой написал и оставил у себя в комнате на компьютерном столе. Кстати эту записку нашли сотрудники полиции при обыске на квартире моего сына, так что эту записку не подкинули. Это почерк моего сына любая экспертиза потвердит. Оригинал находится в Октябрьском ОП. Я специально сфотографировала чтобы записка загадочным образом не пропала».

Женщина требует найти и наказать виновных в смерти ее сына. В пресс-службе ДВД Карагандинской области прокомментировали случившееся.

«Касательно поста в социальной сети жительницы города Караганды об избиении и доведении до самоубийства сына Жумкешова А., сообщаем следующее, что около 12 часов ночи начальник отделения Криминальной полиции Михайловского ОП, находясь в трудовом отпуске, двигаясь по ул. Сейфуллина, заметил автомашину, которая, нарушая правила дорожного движения, виляла из стороны в сторону и остановилась у обочины. После чего сотрудник полиции подъехал к указанной автомашине, сделал замечание водителю, на что тот ответил нецензурной бранью. В момент разговора сотрудник полиции почувствовал запах спиртного, исходящий от данного водителя. И с целью предотвращения нарушений ПДД и тяжких последствий от езды пьяного водителя, попытался изъять ключи от автомашины. В результате чего водитель напал на офицера полиции, нанеся ему несколько ударов. Тем не менее, нарушитель был доставлен в Михайловский ОП и освидетельствован», — сказано в распространенном сообщении.

В отношении водителя был составлен административный протокол, его машину поставили на стоянку отдела полиции. Одновременно в отношении нарушителя был собран материал по статье 293 (хулиганство) УК РК и зарегистрирован в ЕРДР. В дальнейшем с задержанного было взято обязательства о явке и его отпустили домой.

«На следующий день был обнаружен труп гражданина Жумкешова А. с огнестрельным ранением в гаражном массиве, расположенном в 14 микрорайоне Караганды. В ходе осмотра места происшествия был изъят обрез двуствольного охотничьего ружья, кроме того, при осмотре квартиры Жумкешова А. обнаружена и изъята предсмертная записка», — сообщает полиция.

По данному факту сначала было начато досудебное расследование по статье 99 УК РК — убийство. В последующем дело переквалифицировали на статью 105 -доведение до самоубийства. В настоящее время назначены экспертизы.