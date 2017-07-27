15-летние могилевские школьники разгромили ресторан на окраине города

В марте заведение приобрел 31-летний В., местный предприниматель, который сразу занялся ремонтом.
В марте заведение приобрел 31-летний В., Е. и Б. ходили мимо ресторана купаться в Днепре и развлекались тем, что бросали камни в новенькие стеклопакеты и наблюдали, как они бьются.
Официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк напоминает, чем заканчиваются подобные забавы:
— Виновных установили оперативным путем. Теперь ущерб, нанесенный бизнесмену, придется выплачивать родителям несовершеннолетних, а их судьбу решит суд.
Сумма убытков, нанесенных предпринимателю, сейчас подсчитывается.