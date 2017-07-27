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13:21 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

15-летние могилевские школьники разгромили ресторан на окраине города

Следственный комитет возбудил уголовное дело за групповое хулиганство в отношении трех 15-летних подростков из Могилева. Приятели разбили шесть окон ПВХ в ресторане на окраине города.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В марте заведение приобрел 31-летний В., местный предприниматель, который сразу занялся ремонтом.

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В марте заведение приобрел 31-летний В., Е. и Б. ходили мимо ресторана купаться в Днепре и развлекались тем, что бросали камни в новенькие стеклопакеты и наблюдали, как они бьются.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк напоминает, чем заканчиваются подобные забавы:

— Виновных установили оперативным путем. Теперь ущерб, нанесенный бизнесмену, придется выплачивать родителям несовершеннолетних, а их судьбу решит суд.

Сумма убытков, нанесенных предпринимателю, сейчас подсчитывается.

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