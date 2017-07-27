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11:58 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутском районе от укуса змеи пострадал подросток

Пострадавшего мальчика доставили в больницу.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутском районе полицейские устанавливают обстоятельства отравления 12-летнего подростка змеиным ядом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел 26 июля в селе Малое Голоустное. Как установили полицейские, группа местных подростков отправилась купаться на реку Голоустное. Один из них внезапно увидел в воде плывущую змею и попытался схватить её. Рептилия мгновенно укусила мальчика за палец левой руки.

После инцидента школьники продолжили охоту на змею и всё-таки изловили её, а после выбросили. Из-за этого вид пресмыкающегося правоохранителям не удалось. Предполагается, что это была ядовитая серая гадюка.

После укуса пятиклассник почувствовал, что немеет рука. Его направили в поселковый медицинский пункт, а затем в Ивано-Матрёнинскую больницу. В настоящее время пострадавший чувствует себя удовлетворительно. Полицейская проверка продолжается.

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