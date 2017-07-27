В Иркутском районе от укуса змеи пострадал подросток
Пострадавшего мальчика доставили в больницу.
Пострадавшего мальчика доставили в больницу.
В Иркутском районе полицейские устанавливают обстоятельства отравления 12-летнего подростка змеиным ядом. Об этом сообщает
Инцидент произошел 26 июля в селе Малое Голоустное. Как установили полицейские, группа местных подростков отправилась купаться на реку Голоустное. Один из них внезапно увидел в воде плывущую змею и попытался схватить её. Рептилия мгновенно укусила мальчика за палец левой руки.
После инцидента школьники продолжили охоту на змею и
После укуса пятиклассник почувствовал, что немеет рука. Его направили в поселковый медицинский пункт, а затем в