В Иркутском районе от укуса змеи пострадал подросток

Источник: РИА "Новости"

В Иркутском районе полицейские устанавливают обстоятельства отравления 12-летнего подростка змеиным ядом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел 26 июля в селе Малое Голоустное. Как установили полицейские, группа местных подростков отправилась купаться на реку Голоустное. Один из них внезапно увидел в воде плывущую змею и попытался схватить её. Рептилия мгновенно укусила мальчика за палец левой руки.

После инцидента школьники продолжили охоту на змею и всё-таки изловили её, а после выбросили. Из-за этого вид пресмыкающегося правоохранителям не удалось. Предполагается, что это была ядовитая серая гадюка.