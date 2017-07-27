В Новосибирске воры украли планшет вместо машины
Трёх неизвестных разыскивает полиция.
Трёх неизвестных разыскивает полиция.
Утром 17 июля у жителя Кировского района трое неизвестных попытались угнать автомобиль. Находящийся внутри водитель смог отстоять свою собственность, но лишился планшетного компьютера.
«В 7.30 прогревал свой автомобиль “Рено Логан”, припаркованный у дома по улице Пригородной. К нему подошли трое неизвестных, попросивших подвезти. На отказ мужчины, злоумышленники попытались вытащить владельца автомобиля из салона», — сообщили в
Во время борьбы водитель смог нажать на педаль газа. Когда автомобиль тронулся, то находящийся в салоне вор, схватил планшет и скрылся.
Сейчас трое преступников разыскивают отделом полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску.