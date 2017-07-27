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12:53 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Таловском районе сбивший велосипедиста водитель скрылся с места ДТП

Свидетелей аварии просят обратиться в полицию.

Неизвестный водитель сбил 43-летнего велосипедиста, жителя поселка Новотроицкий Таловского района около 19:00 среды, 26 июля. Водитель скрылся с места ДТП. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в ОМВД по Таловскому району в четверг, 27 июля.

Пострадавшего доставили в райбольницу с травмой головы. Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению личности водителя. Всех, кто стал свидетелем аварии, просят позвонить по телефону: (47352) 2 29 02.

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