В Таловском районе сбивший велосипедиста водитель скрылся с места ДТП

Неизвестный водитель сбил 43-летнего велосипедиста, жителя поселка Новотроицкий Таловского района около 19:00 среды, 26 июля. Водитель скрылся с места ДТП. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в ОМВД по Таловскому району в четверг, 27 июля.