В Таловском районе сбивший велосипедиста водитель скрылся с места ДТП
Свидетелей аварии просят обратиться в полицию.
Свидетелей аварии просят обратиться в полицию.
Неизвестный водитель сбил 43-летнего велосипедиста, жителя поселка Новотроицкий Таловского района около 19:00 среды, 26 июля. Водитель скрылся с места ДТП. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в ОМВД по Таловскому району в четверг, 27 июля.
Пострадавшего доставили в райбольницу с травмой головы. Полицейские проводят оперативные мероприятия по установлению личности водителя. Всех, кто стал свидетелем аварии, просят позвонить по телефону: (47352) 2 29 02.