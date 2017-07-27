Квартирных краж в Иркутской области летом стало в два раза больше

Бизнес-леди Светлана Давыдова теперь не здоровается с соседями. Когда в её квартиру забрался вор, никто из них не пришёл к ней на помощь. А ведь кричала она, говорит, очень громко. Тогда, поздней ночью, Светлана думала, что возле балкона скребётся её кошка. Встала с постели и увидела в своей квартире постороннего мужчину — в руках у него был аккуратный мешочек. Для её вещей.

— Он совсем меня не боялся. Он говорил: «Дура, замолчи. Иди за мной, закрой балкон», — говорит жительница Иркутска Светлана Давыдова.

Светлана успела вызвала полицию. Грабитель ничего не взял, спокойно спрыгнул со второго этажа, позже криминалисты даже не нашли следов взлома. В полиции говорят, что теперь часто домушники не стесняются проникать в квартиры тогда, когда в них находятся сами жильцы. Вообще в Иркутской области каждый летний месяц происходит 140 квартирных краж — почти в два раза больше, чем в другие. Больше всего их в Иркутске, Шелеховском районе и Черемхово.

— Если раньше эти воры готовились долго к этим кражам, подыскивали объект преступления, то сейчас получается, что кража квалифицированная совершена подбором ключа, заходят в квартиру, квартира полупустая. Брать практически нечего. Не гнушаются ничем. Собирают всё. Есть случаи, когда похитили копилку с мелочью. Видно, ребёнок копил, даже копилку с мелочью похищают, — говорит начальник отедела по раскрытию квартирных краж УУР ГУ МВД РФ по Иркутской области Сергей Быков.

Полиция советует — избавьтесь от китайских дверей. Злоумышленники вскрывают их за 15 секунд. И установите наружное видеонаблюдение и сигнализацию. С помощью обычной отвёртки пластиковые окна вскрываются за несколько минут. Кстати, намного сложнее вскрыть окно, которое находится в режиме проветривания.

Мастера объясняют — так окно прочнее зафиксировано, чем в закрытом положении. Правда, полноценной замены железным решёткам так и не придумали, говорят сами домушники. Иркутянин Алексей Никулин отбывает уже свой шестой срок. Его ни разу не ловили на месте преступления. А однажды, рассказывает, он умудрился снять с хозяйки квартиры золотую цепочку — пока она спала.

— Как внедрили эти стеклопакеты, и думают, что они практически безопасны. Они отдавливаются. Они ещё проще, чем обычные окна. Если начать отдавливать обычное стекло, оно падает, грохот. Стеклопакет намного крепче. Для этого достаточно вот такой монтировочки. Люди думают, что воры настолько трусы, что не полезут. Я лазил в присутствии жителей, хозяев квартиры. Они спали, а окна открыты. Спокойно проникаешь, просто ведёшь себя тихо, — говорит осуждённый Алексей Никулин.