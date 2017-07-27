Южноуральский депутат получил условный срок за гибель двух подчиненных

Октябрьский райсуд (Челябинская область) приговорил к условному лишению свободы местного депутата и директора жилищно-коммунальной организации Николая Шокаленко за гибель двух слесарей в канализационном колодце, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации помощника председателя суда, изначально мужчина обвинялся по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть двух лиц). Однако суд не согласился с такой квалификацией и признал его виновным по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух человек), так как в материалах дела не было указаний, что погибшие проводили строительные работы.

Напомним, происшествие случилось в июне 2015 года в в селе Октябрьское. Сотрудники коммунальной организации проводили плановые работы по очистке колодцев при помощи шланга, который опускали вниз на веревке. Когда достать его обратно не удалось, один из мужчин спустился вниз. Там ему стало плохо — он потерял сознание. На помощь коллеге пришел напарник, но под землей и ему стало нехорошо. Мужчин достали спасатели. Один из них был уже мертв, второго в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, где он скончался.

«Шокаленко, являясь директором МУП “Октябрьский ЖКЦ”, не обеспечил прохождение подчиненными необходимых инструктажей, не обучил безопасным способам и методам работы, а также допустил к производству лиц, не имеющих профессиональной подготовки в области эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства», — уточнили в суде.

Там отметили, что именно эти нарушения требований законодательства в части охраны труда и привели к смерти от воздействия вредных газов в ограниченном пространстве колодца двух слесарей.

«Шокаленко не согласился с предъявленным обвинением, пояснив, что безопасные условия труда на предприятии он обеспечивал по мере возможности», — сказали в суде, добавив, что мужчина приговорен к двум с половиной годам условного лишения свободы. Столько же он не сможет заниматься трудовой деятельностью, связанной с обеспечением выполнения требований охраны труда.

При назначении наказания судом учтено, что Шокаленко является депутатом райсобрания и членом Совета ветеранов Афганистана, имеет награду, оказывает финансовую помощь детским садам, школам, принимает активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.