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12:38 (мск), источник: Tengrinews

Сквозь степной пожар пробивались водители в Актюбинской области

Крупный степной пожар приблизился к трассе в Актюбинской области. Водители были вынуждены пробиваться сквозь дым и пламя, передает корреспондент.

Источник: Tengrinews

Крупный степной пожар приблизился к трассе в Актюбинской области. Водители были вынуждены пробиваться сквозь дым и пламя, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Видео происшествия в редакцию Tengrinews.kz прислали очевидцы.

«Мы ехали из Уральска в Актобе, не доезжая до Хобды слева горит земля, трава, все горит. Пламя падает на дорогу. Мы еле проехали. Одна “Газель” наша застряла, мы еле вытащили ее из пламени. Пламя вообще страшное. Мы проехали первую часть, но за ней пошла вторая (волна пожара — прим. автора), между ними можно и остаться даже», — рассказывает очевидец.

Информацию о ночном пожаре подтвердили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.

«Пожар произошел в Хобдынском районе, в 90 километрах от Актобе, в сельском округе Отек близ поселка Жарсай. Возгорание сухостоя в степи. Сообщение о пожаре поступило в 21.14 вечера 26 июля. Было задействовано добровольное противопожарное формирование сельского округа — 18 человек, 15 человек службы пожаротушения и специалист из “КазАвтоЖол” с техникой. Полностью ликвидирован был сегодня утром около 8.00. Площадь пожара составила 48 гектар», — сообщили в пресс-службе.

По данным ДЧС, пожар не задел населенные пункты, жертв и пострадавших нет.

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