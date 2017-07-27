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12:09 (мск), источник: Новости Перми

Прикамец продавал сало и рагу из свинины без необходимых документов

Мужчина торговал мясными продуктами без сопроводительных документов. За это он оштрафован за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

В ходе проверки специалисты Россельхознадзора выявили, что прикамец продавал сало и рагу из свинины. 40 килограмм продукции были без ветеринарных сопроводительных документов.

Таким образом мужчина нарушил основные правила ветеринарных правил. Россельхознадзор признал его виновным в совершении административного правонарушения. Размер штрафа составил 500 рублей.

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