Прикамец продавал сало и рагу из свинины без необходимых документов
Мужчина торговал мясными продуктами без сопроводительных документов. За это он оштрафован за нарушение
Мужчина торговал мясными продуктами без сопроводительных документов. За это он оштрафован за нарушение
В ходе проверки специалисты Россельхознадзора выявили, что прикамец продавал сало и рагу из свинины. 40 килограмм продукции были без ветеринарных сопроводительных документов.
Таким образом мужчина нарушил основные правила ветеринарных правил. Россельхознадзор признал его виновным в совершении административного правонарушения. Размер штрафа составил 500 рублей.