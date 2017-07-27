Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек
Что ждет арендаторов квартир в пятиэтажках
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Результаты липосакции: Анохина показала тело в бикини
СМИ: США нашли новый способ для поиска подлодок РФ
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Анна Семенович наслаждается отдыхов в чёрном бикини - СМИ
СМИ раскрыли причины расстрела бойцов АТО в Днепре
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
12:10 (мск), источник: СуперОмск

Сотрудницы Омского аэропорта воровали еду у пассажиров

Транспортная полиция региона задержала очередных нарушителей.

Ими оказались экспедитор бортового питания и двое фасовщиц одной из организаций аэропорта «Омск Центральный». Женщины оказались пойманными на воровстве еды, предназначенной для пассажиров.

Так по окончанию рабочего дня они собирались покинуть здание через КПП, однако на рентгенотелевизионной установке у них заметили в сумочках и под одеждой предметы, похожие на еду.

«Сотрудники охраны попросили работниц задержаться и вызвали сотрудников транспортной полиции. В ходе личного досмотра в дамских сумках и под одеждой были обнаружены и изъяты растительное масло, сыр, ветчина, колбасы, чай и многое другое», — сообщает пресс-служба Омского ЛУ МВД России.

Сами женщины вину отрицать не стали и сознались в преступлении. Теперь на них заведено уголовное дело, которое, вполне вероятно, закончится для них суровым наказанием, так как они ранее уже были оштрафованы за подобные действия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сенат США пришел к соглашению по санкциям против России
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Сборная Бразилии начала изучать русский язык перед ЧМ-2018
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
На пути в групповой этап: «Зенит» и «Краснодар» стартуют в ЛЕ «Зенит» сыграет в гостях с израильским клубом «Бней Иегуда», игра начнется в 20:30 мск
Авто
В России хотят возродить советскую систему водителей-профи В правительство внесен подготовленный Министерством транспорта законопроект, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь