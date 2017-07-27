Сотрудницы Омского аэропорта воровали еду у пассажиров

Ими оказались экспедитор бортового питания и двое фасовщиц одной из организаций аэропорта «Омск Центральный». Женщины оказались пойманными на воровстве еды, предназначенной для пассажиров.

Так по окончанию рабочего дня они собирались покинуть здание через КПП, однако на рентгенотелевизионной установке у них заметили в сумочках и под одеждой предметы, похожие на еду.

«Сотрудники охраны попросили работниц задержаться и вызвали сотрудников транспортной полиции. В ходе личного досмотра в дамских сумках и под одеждой были обнаружены и изъяты растительное масло, сыр, ветчина, колбасы, чай и многое другое», — сообщает пресс-служба Омского ЛУ МВД России.