На трассе Симферополь-Алушта столкнулись военный КамАЗ и БТР: движение затруднено
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). ДТП с участием военной техники произошло в четверг утром на трассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). ДТП с участием военной техники произошло в четверг утром на трассе
Габаритные транспортные средства заняли обе полосы дороги по направлению из Алушты в Симферополь, поэтому следующие в крымскую столицу автомобили вынуждены объезжать аварию по встречной полосе. В результате этого движение по автодороге в обоих направлениях затруднено, рассказали автовладельцы.