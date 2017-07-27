На трассе Симферополь-Алушта столкнулись военный КамАЗ и БТР: движение затруднено

Габаритные транспортные средства заняли обе полосы дороги по направлению из Алушты в Симферополь, поэтому следующие в крымскую столицу автомобили вынуждены объезжать аварию по встречной полосе. В результате этого движение по автодороге в обоих направлениях затруднено, рассказали автовладельцы.