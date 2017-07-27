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12:25 (мск), источник: РИА Крым

На трассе Симферополь-Алушта столкнулись военный КамАЗ и БТР: движение затруднено

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). ДТП с участием военной техники произошло в четверг утром на трассе Симферополь-Алушта. Как сообщили очевидцы ДТП, в районе села Перевальное дорогу «не поделили» военный КамАЗ и БТР.

Габаритные транспортные средства заняли обе полосы дороги по направлению из Алушты в Симферополь, поэтому следующие в крымскую столицу автомобили вынуждены объезжать аварию по встречной полосе. В результате этого движение по автодороге в обоих направлениях затруднено, рассказали автовладельцы.

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