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12:28 (мск), источник: Практика

Пожизненное лишение прав не помешало Багдасарян сесть за руль

Во время задержания девушка сказала полицейским, что плохо себя чувствует, после чего вызвала на место бригаду скорой помощи.

Источник: РИА "Новости"

Представители правоохранительных органов Москвы в очередной раз уведомили о задержании гонщицы Мары Багдасарян. Девушка каталась на автомобиле в ночное время в западной части столицы, несмотря на решение суда о пожизненном лишении ее водительских прав, передает телеграм-канал Mash.

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Отмечается, что служащие полиции остановили транспортное средство, которым управляла Мара Багдасарян, на улице Улофа Пальме. Во время задержания девушка сказала полицейским, что плохо себя чувствует, после чего вызвала на место бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики осмотрели гонщицу, а затем сообщили, что у нее вегетососудистая дистония, а также острая реакция на стресс. Врачи считают, что девушка могла испугаться нового ареста.

Ранее «Практика» писала о том, что Мосгорсуд подтвердил лишение стритрейсерши Мары Багдасарян водительских прав.

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