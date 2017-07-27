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13:26 (мск), источник: Volga News

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении Toyota и Hyundai на трассе М-5

В четверг, 27 июля, в Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали пять человека, в том числе два ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Около 10:00 на 1095 км трассы М-5 водитель Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.

По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили двое пассажиров восьми и 12 лет и еще три человека: водители и пассажир одной из машин. Они доставлены в больницу.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Инспекторы ДПС предпринимают меры, чтобы не допустить серьезного ограничения движения на этом участке.

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