Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении Toyota и Hyundai на трассе М-5

Около 10:00 на 1095 км трассы М-5 водитель Toyota не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai.

По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили двое пассажиров восьми и 12 лет и еще три человека: водители и пассажир одной из машин. Они доставлены в больницу.