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13:23 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области новорожденную малышку бросили под деревом

В настоящее время стражи порядка разыскивают нерадивую мать.

Сегодня, 27 июля, около 8:00 в полицию поступило сообщение о том, что в 70-ти метрах от улицы Садовой, где расположены жилые дома, в селе Малая Царевщина в Красноярском районе найден новорожденный ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Младенца обнаружил местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что, гуляя утром с собакой, услышал детский плач, а затем увидел под деревом ребенка. Младенец был завернут в махровое красное полотенце, без рисунка. Полицейские передали новорожденного медикам. В настоящее время ребенок находится в одной из больниц Самары. Девочка внешне здорова, по предварительным данным, ее жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проводят поквартирный обход для уточнения информации о проживающих в селе женщинах, находившихся на последних сроках беременности. По факту обнаружения новорожденного ребенка ведется проверка.

Всем, кому что-либо известно о личности матери, просьба обращаться в полицию по телефонам: 8 (84657) 2−13−78 или 020.

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