В Самарской области новорожденную малышку бросили под деревом

Сегодня, 27 июля, около 8:00 в полицию поступило сообщение о том, что в 70-ти метрах от улицы Садовой, где расположены жилые дома, в селе Малая Царевщина в Красноярском районе найден новорожденный ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Младенца обнаружил местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что, гуляя утром с собакой, услышал детский плач, а затем увидел под деревом ребенка. Младенец был завернут в махровое красное полотенце, без рисунка. Полицейские передали новорожденного медикам. В настоящее время ребенок находится в одной из больниц Самары. Девочка внешне здорова, по предварительным данным, ее жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проводят поквартирный обход для уточнения информации о проживающих в селе женщинах, находившихся на последних сроках беременности. По факту обнаружения новорожденного ребенка ведется проверка.