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13:07 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

При обысках по миллиардному делу у чиновника мэрии Уфы нашли устройство для слежки

В отношении начальника Управления капитального строительства администрации Уфы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, 22 февраля 2017 года в ходе проведения обыска при участии оперативных служб по борьбе с коррупцией в жилище действующего начальника Управления капитального строительства администрации Уфы, являющегося одним из основных фигурантов уголовного дела, возбужденного по фактам нарушений в рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2013−2017 гг., повлекших причинение ущерба в размере около 1 млрд рублей, было обнаружено и изъято электронное устройство, которое в соответствии с полученным недавно заключением судебно-технической экспертизы, относится к техническим средствам, предназначенным для негласного получения акустической информации.

Напомним, в феврале этого года региональным СУ СКР было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По версии следствия, в рамках федеральной программы «Жилище» в Уфе была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий на 2007−2015 годы и подпрограмма к ней по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и восстановлению.

С 2008 по 2015 годы чиновники уфимской мэрии заключили договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Впоследствии сотрудники администрации Уфы включили некоторые дома в региональную программу по сносу ветхого жилья.

В результате этого на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов необоснованно было выделено почти 1 миллиард рублей.

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