Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 11 человек

Источник: ЮГА.ру

Автобус следовал из Крыма в Анапу. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 11 человек, их доставили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Прокуратура взяла расследование под контроль.