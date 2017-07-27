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12:41 (мск), источник: ЮГА.ру

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 11 человек

Прокуратура сообщила об увеличении числа пострадавших после аварии с рейсовым автобусом в Темрюкском районе.

Источник: ЮГА.ру

Автобус следовал из Крыма в Анапу. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 11 человек, их доставили в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Прокуратура взяла расследование под контроль.

Как сообщали Юга.ру, ранее было известно о восьми пострадавших. ДТП случилось в районе поселка Ильич рано утром. По предварительным данным, легковой автомобиль лоб в лоб врезался в автобус, тот продолжил движение и протаранил припаркованные грузовики. Погибли четыре человека.

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