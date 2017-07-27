Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 11 человек
Прокуратура сообщила об увеличении числа пострадавших после аварии с рейсовым автобусом в Темрюкском районе.
Прокуратура сообщила об увеличении числа пострадавших после аварии с рейсовым автобусом в Темрюкском районе.
Автобус следовал из Крыма в Анапу. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 11 человек, их доставили в медицинское учреждение, сообщает
По факту ДТП возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Прокуратура взяла расследование под контроль.
Как сообщали Юга.ру, ранее было известно о восьми пострадавших. ДТП случилось в районе поселка Ильич рано утром. По предварительным данным, легковой автомобиль лоб в лоб врезался в автобус, тот продолжил движение и протаранил припаркованные грузовики. Погибли четыре человека.