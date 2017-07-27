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13:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Трое мужчин напали на водителя «Рено» в Новосибирске

17 июля трое неизвестных украли из автомобиля планшет и пытались вытащить водителя из салона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

Трое мужчин напали на водителя «Рено» в Новосибирске на улице Пригородной, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Рано утром 17 июля водитель прогревал свой «Рено Логан», к нему подошли трое неизвестных и попросили подвезти. Мужчина отказал, и его попытались насильно вытащить из машины. Водителю удалось нажать на газ, но один из нападавших остался в салоне. Он схватил планшет и выскочил из машины.

Всех, кому что-либо известно о личностях и местонахождении подозреваемых, просим сообщить в полицию по телефонам: 232−16−02, 232−15−71 либо 8−961−220−09−99. Конфиденциальность гарантируется.

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