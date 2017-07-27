Трое мужчин напали на водителя «Рено» в Новосибирске на улице Пригородной, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Рано утром 17 июля водитель прогревал свой «Рено Логан», к нему подошли трое неизвестных и попросили подвезти. Мужчина отказал, и его попытались насильно вытащить из машины. Водителю удалось нажать на газ, но один из нападавших остался в салоне. Он схватил планшет и выскочил из машины.