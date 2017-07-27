Из-за дождей серьезно пострадали населенные пункты на юге Молдовы
По сообщениям СГЗЧС, весомый ущерб непогода нанесла Комрату, где сильный, шквалистый ветер снес около 350 кв. м металлической черепицы с крыши свинофермы.
По сообщениям СГЗЧС, весомый ущерб непогода нанесла Комрату, где сильный, шквалистый ветер снес около 350 кв. м металлической черепицы с крыши свинофермы.
Стихия нанесла удар и по селу Капаклия Кантемирского района.
Там повреждено четыре гектара виноградника, а в селе Копчак Гагаузской автономии дождь с градом уничтожил около 120 га подсолнечника и около 140 га кукурузы.
В селе Теребна Единецкого района разрушено около 80 кв. м металлической черепицы на крыше гимназии, сообщает Молдпрес.
В настоящий момент специалисты проводят оценку причененного урона.
Отметим, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди.