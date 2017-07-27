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14:37 (мск), источник: Actualitati.md

Из-за дождей серьезно пострадали населенные пункты на юге Молдовы

По сообщениям СГЗЧС, весомый ущерб непогода нанесла Комрату, где сильный, шквалистый ветер снес около 350 кв. м металлической черепицы с крыши свинофермы.

Источник: Actualitati.md

Стихия нанесла удар и по селу Капаклия Кантемирского района.

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Там повреждено четыре гектара виноградника, а в селе Копчак Гагаузской автономии дождь с градом уничтожил около 120 га подсолнечника и около 140 га кукурузы.

В селе Теребна Единецкого района разрушено около 80 кв. м металлической черепицы на крыше гимназии, сообщает Молдпрес.

В настоящий момент специалисты проводят оценку причененного урона.

Отметим, что в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди.

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