В Кунгуре риелтора подозревают в присвоении денег клиентов

Релтор из Кунгура сядет на скамью подсудимых в ближайшее время.

В суд передали уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы. Её обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Девушка, оказывая риэлторские услуги, похитила деньги клиентов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в 2011 году к обвиняемой обратилась знакомая с просьбой оформить приватизацию двухкомнатной благоустроенной квартиры, принадлежащей ей и двум сыновьям, а затем помочь продать жильё. После оформления приватизации риэлтор убедила клиентов выдать ей доверенность на сделку купли-продажи квартиры для упрощения оформления документов.

Впоследствии женщина похитила более 600 тысяч рублей от продажи квартиры и распорядилась ими по своему усмотрению.

Для создания видимости того, что она ищет своим доверителям жильё, обвиняемая в течение 4-х лет заселяла их в различные квартиры на территории Кунгурского района, обещая через некоторое время оформить сделку купли-продажи, но по настоящее время свои обязанности не выполнила.