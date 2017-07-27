В Кунгуре риелтора подозревают в присвоении денег клиентов
Четыре года она заселяла своих доверителей в разные квартиры, обещая оформить сделку, но не сделала этого.
Четыре года она заселяла своих доверителей в разные квартиры, обещая оформить сделку, но не сделала этого.
Релтор из Кунгура сядет на скамью подсудимых в ближайшее время.
В суд передали уголовное дело в отношении 34-летней местной жительницы. Её обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Девушка, оказывая риэлторские услуги, похитила деньги клиентов.
По информации
Впоследствии женщина похитила более 600 тысяч рублей от продажи квартиры и распорядилась ими по своему усмотрению.
Для создания видимости того, что она ищет своим доверителям жильё, обвиняемая в течение 4-х лет заселяла их в различные квартиры на территории Кунгурского района, обещая через некоторое время оформить сделку
Когда терпение обманутой семьи лопнуло, они обратились с заявлением в правоохранительные органы. Теперь