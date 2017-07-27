Появилось видео с места ДТП в Альметьевском районе

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Сети появилось видео в места аварии, в которой погиб водитель «ГАЗели», сообщают пользователи социальных сетей.

Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», авария произошла в населенном пункте Нижняя Мактама в Альметьевском районе. Во время движения у 54-летнего водителя пассажирской «ГАЗели» произошла тромбоэмболия легочной артерии, от которой мужчина скончался. Оставшаяся без управления машина наехала на бордюрный камень и вылетела в кювет.