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14:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео с места ДТП в Альметьевском районе

Трагедия случилась в «Газели», которая двигалась по маршруту Альметьевск — Уруссу.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Сети появилось видео в места аварии, в которой погиб водитель «ГАЗели», сообщают пользователи социальных сетей.

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Напомним, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», авария произошла в населенном пункте Нижняя Мактама в Альметьевском районе. Во время движения у 54-летнего водителя пассажирской «ГАЗели» произошла тромбоэмболия легочной артерии, от которой мужчина скончался. Оставшаяся без управления машина наехала на бордюрный камень и вылетела в кювет.

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