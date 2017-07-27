Нижегородец задержан за нападение с ножом на приятеля, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

26 июля в больницу с колото-резаными ранениями грудной клетки был доставлен местный житель. Врачи сразу же сообщили о криминальной травме в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.