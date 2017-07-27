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13:40 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородец задержан за нападение с ножом на приятеля

Злоумышленник ранил пострадавшего во время совместного застолья.

Нижегородец задержан за нападение с ножом на приятеля, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

26 июля в больницу с колото-резаными ранениями грудной клетки был доставлен местный житель. Врачи сразу же сообщили о криминальной травме в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.

В результате розысков стражи порядка задержали подозреваемого — ранее не судимого 34-летнего нижегородца. Выяснилось, что злоумышленник ранил потерпевшего во время ссоры, возникшей на почве распития спиртных напитков. Расследование продолжается.

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