Нижегородец задержан за нападение с ножом на приятеля
Злоумышленник ранил пострадавшего во время совместного застолья.
Злоумышленник ранил пострадавшего во время совместного застолья.
Нижегородец задержан за нападение с ножом на приятеля, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
26 июля в больницу с
В результате розысков стражи порядка задержали подозреваемого — ранее не судимого 34-летнего нижегородца. Выяснилось, что злоумышленник ранил потерпевшего во время ссоры, возникшей на почве распития спиртных напитков. Расследование продолжается.