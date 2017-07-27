За сутки в губернии украдено четыре автомобиля

Утром в Автозаводском районе Тольятти в полицию поступило сообщение о том, что ночью с неохраняемой стоянки у дома по пр. С. Разина, 68 был похищен новый белый Kia Rio. Возбуждено уголовное дело.

В Самаре в ту же ночью в пос. Мехзавод пропала 20-летняя белая «шестерка» от дома по ул. Красная, 4. А с ул. Каховской, 6 (Промышленный район) похищен 15-летний ВАЗ-2115 серебристо-салатового цвета.

Вечером того же дня, между 20:00 и 20:30, от дома по Московскому шоссе, 131 исчез трехлетний белый Mitsubishi Outlander.