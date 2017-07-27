Депутат из Тольятти «посадил» летевший в Болгарию самолет

В среду, 26 июля, самолет, летевший из Самары в Бургас, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи, пишет citytraffic.ru.

Незапланированная посадка связана с депутатом городской думы Тольятти Александром Денисовым. Он летел на отдых в Болгарию вместе с женой, но внезапно почувствовал себя плохо. В результате самолет экстренно посадили в аэропорту Сочи, откуда мужчину отправили в больницу. По предварительным данным, самочувствие депутата ухудшилось из-за проблем с сердцем.