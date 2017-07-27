Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Обвиняемая в ДТП с «пьяным» мальчиком сделала заявление в суде
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали подросших детей
СМИ: Волочкова получила предложение руки и сердца
Фото 66-летней мамы Данилы Козловского покорило Сеть
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
СМИ рассказали о причинах расстрела бойцов АТО в Днепропетровске
СМИ: Украина создала оружие, сравнимое с ядерным
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
14:03 (мск), источник: Pro Город Самара

Депутат из Тольятти «посадил» летевший в Болгарию самолет

По предварительным данным, самочувствие депутата ухудшилось из-за проблем с сердцем.

В среду, 26 июля, самолет, летевший из Самары в Бургас, совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи, пишет citytraffic.ru.

Незапланированная посадка связана с депутатом городской думы Тольятти Александром Денисовым. Он летел на отдых в Болгарию вместе с женой, но внезапно почувствовал себя плохо. В результате самолет экстренно посадили в аэропорту Сочи, откуда мужчину отправили в больницу. По предварительным данным, самочувствие депутата ухудшилось из-за проблем с сердцем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На Димитрова «почтальон» зашёл в подъезд, украл чужой велосипед и попал на видео
Василий Небензя назначен постпредом РФ при ООН
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Сборная Бразилии начала изучать русский язык и культуру России
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
«Краснодар» и «Зенит» разомнутся в Европе Команда Роберто Манчини сразится с «Бней-Йегудой» в Израиле, а «быки» Игоря Шалимова примут на своем стадионе датский «Люнгбю»
Авто
В России хотят возродить советскую систему водителей-профи В правительство внесен подготовленный Министерством транспорта законопроект, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь