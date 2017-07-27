Полиция выясняет обстоятельства травмирования юной велосипедистки в результате ДТП в селе Спасское Нижегородской области
Ребенок находился без сопровождения взрослых и без защитной экипировки.
Ребенок находился без сопровождения взрослых и без защитной экипировки.
Полиция выясняет обстоятельства травмирования юной велосипедистки в результате ДТП в селе Спасское Нижегородской области. По данным регионального полицейского главка, ЧП произошло в конце июля.
По словам водителя -виновника ДТП, девочка неожиданно выехала на проезжую часть
По данному факту в настоящее время проводится проверка. По ее окончании будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что юный велосипедист угодил под колеса иномарки в Сормовском районе Нижнего Новгорода 25 июля.