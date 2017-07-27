Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
В Краснодаре врач приняла роды по телефону
Находка на $10 млн пролежала забытой в кладовке певца 40 лет
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
«Президент» защитит самолеты РФ от самонаводящихся ракет – СМИ
СМИ: США нашли новый способ для поиска подлодок РФ
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Из-за стресса у Анджелины Джоли парализовало лицо
СМИ рассказали о причинах расстрела бойцов АТО в Днепропетровске
СМИ: Украина создала оружие, сравнимое с ядерным
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
13:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Полиция выясняет обстоятельства травмирования юной велосипедистки в результате ДТП в селе Спасское Нижегородской области

Ребенок находился без сопровождения взрослых и без защитной экипировки.

Полиция выясняет обстоятельства травмирования юной велосипедистки в результате ДТП в селе Спасское Нижегородской области. По данным регионального полицейского главка, ЧП произошло в конце июля.

По словам водителя -виновника ДТП, девочка неожиданно выехала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Ребенок находился без сопровождения взрослых и без защитной экипировки. В результате ДТП юная велосипедистка с телесными повреждениями была доставлена в лечебное учреждение.

По данному факту в настоящее время проводится проверка. По ее окончании будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что юный велосипедист угодил под колеса иномарки в Сормовском районе Нижнего Новгорода 25 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Василий Небензя назначен постпредом РФ при ООН
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Сборная Бразилии начала изучать русский язык и культуру России
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков
Расследование уголовного дела Никиты Белых завершено
Спорт
«Краснодар» и «Зенит» разомнутся в Европе Команда Роберто Манчини сразится с «Бней-Йегудой» в Израиле, а «быки» Игоря Шалимова примут на своем стадионе датский «Люнгбю»
Авто
В России хотят возродить советскую систему водителей-профи В правительство внесен подготовленный Министерством транспорта законопроект, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь