Полиция выясняет обстоятельства травмирования юной велосипедистки в результате ДТП в селе Спасское Нижегородской области. По данным регионального полицейского главка, ЧП произошло в конце июля.

По словам водителя -виновника ДТП, девочка неожиданно выехала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Ребенок находился без сопровождения взрослых и без защитной экипировки. В результате ДТП юная велосипедистка с телесными повреждениями была доставлена в лечебное учреждение.

По данному факту в настоящее время проводится проверка. По ее окончании будет принято процессуальное решение.