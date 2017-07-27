В Крыму селянин вырастил на своем участке 82 куста конопли

«В ходе осмотра территории домовладения 29-летнего гражданина на земельном участке полицейские обнаружили 82 прорастающих куста конопли с признаками культивирования. Хозяин дома прятал коноплю от посторонних глаз между домовыми пристройками, тщательно ухаживал за растениями, поливал, удобрял», — рассказали в ведомстве.

У крымчанина выявили приспособление для курения наркосодержащих растений.

Кроме того, полицейские выявили у крымчанина приспособление для курения наркосодержащих растений.