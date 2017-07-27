В Крыму селянин вырастил на своем участке 82 куста конопли
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). Сотрудники полиции выявили у жителя одного из сел Симферопольского района 82 куста конопли, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). Сотрудники полиции выявили у жителя одного из сел Симферопольского района 82 куста конопли, сообщает
«В ходе осмотра территории домовладения 29-летнего гражданина на земельном участке полицейские обнаружили 82 прорастающих куста конопли с признаками культивирования. Хозяин дома прятал коноплю от посторонних глаз между домовыми пристройками, тщательно ухаживал за растениями, поливал, удобрял», — рассказали в ведомстве.
У крымчанина выявили приспособление для курения наркосодержащих растений.
Кроме того, полицейские выявили у крымчанина приспособление для курения наркосодержащих растений.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Ему грозит до двух лет лишения свободы.