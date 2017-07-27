Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Человечество может исчезнуть из-за плохого качества спермы
Порошенко пригрозил Кремлю
В России рухнул спрос на жилье
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Богатый жених предложил Волочковой выйти замуж - СМИ
СМИ: ведущий Антон Привольнов развёлся с супругой
Никита Пресняков и Алена Краснова поженились
42-летняя Рудковская в купальнике выглядит как 18-летняя девушка
СМИ рассказали о причинах расстрела бойцов АТО в Днепропетровске
СМИ: Украина создала оружие, сравнимое с ядерным
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
15:54 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму селянин вырастил на своем участке 82 куста конопли

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости (Крым). Сотрудники полиции выявили у жителя одного из сел Симферопольского района 82 куста конопли, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В ходе осмотра территории домовладения 29-летнего гражданина на земельном участке полицейские обнаружили 82 прорастающих куста конопли с признаками культивирования. Хозяин дома прятал коноплю от посторонних глаз между домовыми пристройками, тщательно ухаживал за растениями, поливал, удобрял», — рассказали в ведомстве.

У крымчанина выявили приспособление для курения наркосодержащих растений.

Кроме того, полицейские выявили у крымчанина приспособление для курения наркосодержащих растений.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Как украинцы в Крым ездят. Репортаж с границы
Василий Небензя назначен постпредом РФ при ООН
Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет
Немецкий бизнес предложил выход из ситуации с турбинами Siemens
Митинг в поддержку Саакашвили начался в Киеве
Германия отклонила пять проектов, связанных с Nord Stream 2
В ОП подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Раскрыты подробности о браслете, который тестировал Путин
Спорт
«Краснодар» и «Зенит» разомнутся в Европе Команда Роберто Манчини сразится с «Бней-Йегудой» в Израиле, а «быки» Игоря Шалимова примут на своем стадионе датский «Люнгбю»
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото Звезды культового фильма встретились на благотворительном вечере и сделали общее фото
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Мария Шукшина показала фото внука Актриса и телеведущая Мария Шукшина опубликована в Instagram фото внука.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь