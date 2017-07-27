Застройщик опроверг информацию о кране, рухнувшем в Ленинском районе
Из крана выпала одна деталь, в тот момент когда он был полностью демонтирован.
Из крана выпала одна деталь, в тот момент когда он был полностью демонтирован.
Челябинск, 27 июля — Дарья Дубровских,
Башенный кран на стройплощадке в Ленинском районе Челябинска не падал на рабочего. Об этом корреспонденту «АиФ-Челябинск» заявила финансовый директор строительной компании «Уралметаллургремонт» Ирина Гладышева.
«Всю технику нам предоставляет подрядная организация, которая 25 июля приступила к демонтажу крана. Когда кран был полностью разобран, из него выпала одна деталь, которая травмировала работника, находившегося на стройплощадке. У мужчины диагностировали травму бедра, сейчас он находится на амбулаторном лечении. Ответственность за соблюдение техники безопасности несёт подрядная организация», — рассказывает Ирина.
Напомним, 25 июля жильцы микрорайона «Ягодный» увидели на стройплощадке нового панельного дома по улице Дзержинского башенный кран, который лежал на земле. Очевидцы стали выкладывать в Интернете фотографии и писать, что кран придавил рабочего.
Отметим, что сами работники рассказали, что в минувшие выходные с этого крана падала плита, затем его ремонтировали.